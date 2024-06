Ministro evita polêmica e ‘foge’ de pergunta sobre mapa da fome

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Wellington Dias (PT), em agenda na cidade de São Bernardo, afirmou que a fome volta a assustar e motiva o governo a retomar programas de distribuição de renda para famílias em extrema vulnerabilidade. A declaração, em tom de crítica, tem como alvo o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), que recentemente esteve na cidade e, segundo o ministro, “abandonou os pobres” ao dar fim às ações assistencialistas.

Porém, ao ser indagado pelo Diário sobre quantas pessoas passam por dificuldades alimentares por questões socioeconômicas no município administrado pelo adversário do PT, prefeito Orlando Morando (PSDB), Dias tergiversou e evitou qualquer narrativa polêmica. “Independentemente de partido é preciso caminhar na mesma direção. Desta forma, se acelera o desenvolvimento social e fomenta a economia”, respondeu o ministro, ao encerrar sua participação na coletiva de imprensa e deixar a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Minutos antes, ele havia participado de plenária para a construção do plano de governo do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato a prefeito.

Durante a fala, Dias lembrou da parceria do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), atual ministro do Trabalho, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois governos convergiam e mantinham parcerias. O parlamentar não poupou críticas ao atual gestor municipal que escolheu a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), para concorrer à sucessão no Paço.

Luiz Fernando parafraseou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, diferentemente do ministro, foi enfático em sua declaração ao falar sobre o déficit social em São Bernardo. “Os números da fome em nossa cidade são assustadores. No Galpão, no 1001, no Pós-Balsa e em outras regiões de nossa cidade há pessoas que vivem em uma miséria que nunca viveram antes na história desta cidade, deste País”.

Perguntado sobre estes números declarou que a equipe de trabalho está “fazendo o levantamento junto aos governos do estado e federal”.

Ex-prefeito de São Bernardo entre 2003 e 2009, Willian Dib (PSB), pré-candidato a vice na chapa com Luiz Fernando, reforçou que a fome é perceptível nas ruas, principalmente na região central.

A ideia dos pré-candidatos, caso suas empreitadas se sagrem vitoriosas, é a de replicar, em São Bernardo, os programas implementados pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Gerldo Alckmin (PSB).

AGENDA

A agenda com Dias é a terceira com ministros de Lula. Luiz Fernando já recebeu apoio de Jader Barbalho (Cidades) e Silvio Luiz de Almeida (Direitos Humanos e Cidadania).

Na próxima sexta-feira (21), Luiz Fernando receberá na Associação Comercial e Industrial de São Bernardo a ministra do Meio Ambiente Marina Silva.