Casos de coqueluche aumentam no Estado e contabilizam 139

Os casos de coqueluche no Estado de São Paulo chegaram a 139 de janeiro a junho, aumento de 768,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 16 registros, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Causada pela bactéria Borderella, a coqueluche, pertussis ou tosse comprida, como é popularmente conhecida, é uma infecção respiratória. A bactéria se aloja na garganta e, em crianças, pode ser fatal ao causar insuficiência respiratória.

Como prevenção, existe a vacina pentavalente, oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) aos 2, 4 e 6 meses de vida. Mais dois reforços com a vacina DTP (difteria, tétano e pertussis), conhecida também como tríplice bacteriana infantil, são indicados aos 15 meses e aos quatro anos.

A doença tende a se alastrar mais em tempos de clima ameno ou frio, como na primavera e no inverno, quando as pessoas permanecem mais em ambientes fechados. Basta um contato com a tosse ou secreção da pessoa com a enfermidade para se infectar. Altamente transmissível, a coqueluche pode gerar, a cada infecção, 17 casos secundários. O potencial de transmissão é semelhante ao do sarampo e da varicela e muito maior do que o da Covid-19, que gera em torno de três casos secundários a cada infecção.

O imunizante – conhecido como pentavalente – está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e é distribuída pelo DPNI (Departamento do Programa Nacional de Imunizações).