Palavra do Leitor - 15 de junho de 2024

Machismo

‘Américo Scucuglia vira réu por violência política de gênero’ (Política, ontem). E não é que o mundo capota mesmo? Dias atrás, não era ele que propôs na comissão, e que foi aprovado, projeto de lei dizendo que não será aceito contratar e passar em concursos públicos ninguém condenado por violência contra mulher?

Carla Silva

São Caetano

Planos de saúde – 1

‘Planos de saúde têm lucro de R$ 3,3 bi no primeiro trimestre’ (Economia, ontem). É um absurdo lucrarem tanto assim. Inventaram a tal coparticipação só para tirarem mais do povo. A NotreDame Intermédica precisa sofrer uma intervenção, pois os prazos de elaboração de laudos médicos estão atrasando e muitos conveniados têm perdido até cirurgia por conta do descaso. Mas o dinheiro deles, eles garantem.

Agnaldo Sousa

do Instagram

Planos de saúde – 2

E atendem tão bem... Só que não! Meu convênio, particularmente, é horrível. Sempre lotado, consultas de dois, três minutos, médicos grossos e sem paciência! Mas é o que temos... Pedir exames mais complexos, específicos, é quase um pedido de favor.

Ju Barros

do Facebook

Estupro e aborto – 1

‘Projeto que equipara aborto a homicídio gera manifestações’ (Setecidades, ontem). Esdrúxulo! Estamos vendo na última década o pior Congresso da história! Abandonaram de vez o País, não discutem nada que de fato importa para os destinos da Nação! Só vivem de pautar hipocrisia, espetáculo de horrores e ainda se justificam com o “cidadão de bem” pseudocristão! É lamentável, vergonhoso, a decadência do processo civilizatório!

Jô Gonzaga

do Instagram

Estupro e aborto – 2

Em 2022, os eleitores ficaram preocupados em quem iriam votar para assumir o cargo de presidente, porém, não deram muita atenção para os parlamentos do Senado e da Câmara. E, assim, elegeram e reelegeram uns religiosos ignorantes, acompanhados de bolsonaristas que não sabem interpretar textos e imagens. E são bons para derrubar imagens e textos, tirando do contexto, somente para a finalidade de desinformar os seguidores. Como cantou o saudoso Cazuza, sua piscina (Congresso Nacional) está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Vejo o futuro repetindo o passado (retrocesso político). E a população vem sofrendo com o atraso nas pautas, que farão o Brasil caminhar para um futuro de sucesso. Espero que, nas eleições de 2024, não venham a repetir as mesmas burrices e votem em quem realmente está do lado certo – o do povo.

Eduardo Furtado

Mauá

Estupro e aborto – 3

Quando se fala em educação sexual para alunos do Ensino Fundamental II das escolas públicas temos, em pleno século XXI, o absurdo de famílias e religiões se opondo a que seja explicado como funciona nosso corpo e que profissionais esclareçam as inúmeras dúvidas que eles têm, inclusive as mais elementares como: se beijar, eu engravido? Em vez de discutir educar corretamente sobre esses temas, nossos políticos preferem o caminho do cinismo e do machismo. Que parem de insistir em criminalizar as mulheres e meninas que se tornam “culpadas” de uma gravidez por terem sido vítimas de estupro sem ter o poder de decidir o que podem fazer. Mulheres, fiquem atentas em quem vocês votam. Haja crueldade!

Tania Tavares

Capital

Corinthians

Quando eu escrevi aqui que a chegada do VAR colocaria fim à série de títulos do Corinthians, que nunca ganhou nada sem a ajuda dos homens do apito, não imaginava que a crise chegaria a este ponto. Estou chocada!

Soraia C. Pêra

São Bernardo