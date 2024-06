Planos de Kate Middleton para as férias com os filhos incluem homenagem à Rainha Elizabeth II

Kate Middleton segue afastada de seus deveres reais públicos enquanto enfrenta o tratamento contra câncer. Apesar de ainda não ter feito nenhuma aparição oficial desde o vídeo publicado em março em que fez o anúncio da doença, os moradores de Norfolk, condado da Inglaterra, já a viram algumas vezes.

Segundo informações da revista Life & Stile, eles teriam contado que a Princesa de Gales leva frequentemente os dois filhos mais velhos para fazer aulas de vela em um clube perto de sua casa de campo. A esposa do Príncipe William já teria planejado o que fazer com os herdeiros durante suas férias de verão.

Ciente de que diversão também é uma parte fundamental da vida, ela estaria pensando em deixar os George, Charlotte e Louis curtirem o período da melhor forma possível. Kate estaria se sentindo horrível em ver os filhos preocupados com ela e, por isso, quer garantir que eles tenham férias leves e inesquecíveis, sem hora para dormir e repletas de guloseimas.

- Será tudo uma questão de estar ao ar livre, na natureza e deixar as crianças serem apenas crianças, disse uma fonte.

A revista noticia ainda que as crianças teriam pedido para poder passar os dias caminhando, jogando tênis e assando cupcakes além das atividades marítimas do clube náutico.

- Sem George, Charlotte e Louis nas aulas, as coisas ficarão mais caóticas para Kate. Mas ela está descansando e se preparando para isso, revelaram informantes.

O trio de herdeiros supostamente não está apenas ocupado com suas atividades pessoais e passar tempo com a mãe, pois seria desejo da Princesa de Gales que eles curtam a companhia de primos. O irmão dela, James Middleton, até teria levado os cachorros para os sobrinhos brincarem.

- Kate espera que todas as crianças [os filhos e os primos deles] possam ficar próximas à medida que crescem e o verão é realmente a única oportunidade que eles têm de ficarem juntos por longos períodos, disse um insider.

Para além dos momentos de diversão em família, Kate também estaria com a ideia de homenagear a Rainha Elizabeth II, que morreu me 2022, em mente.

- No final das férias escolares, Kate, William e as crianças planejam ir a Balmoral, na Escócia, para fazer coisas que a rainha adorava: brincar com seus corgis, andar a cavalo e atirar. É uma tradição que eles esperam todos os anos!, contou uma fonte.