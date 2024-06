Abrinq concede a Morando prêmio Prefeito Amigo da Criança

Em reconhecimento ao trabalho realizado em São Bernardo para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em diversas áreas, o prefeito Orlando Morando (PSDB) recebeu, na quarta-feira, o Prêmio Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. O município foi o único com população acima de 500 mil habitantes premiado no Estado e, juntamente com Diadema, está entre as 100 cidades condecoradas na sétima edição do programa.

A premiação avaliou os avanços promovidos nas políticas públicas e nos indicadores municipais destinados ao público infanto-juvenil no período de 2021 a 2024. Entre os destaques de São Bernardo estão a ampliação da oferta de vagas em creche e fim da fila de espera – cenário possível graças, entre outras medidas, ao Programa Atender Mais, que vem expandindo a parceria com o terceiro setor para o atendimento de crianças de zero a 3 anos.

“Temos feito um trabalho responsável e preocupado com a população, mas, sem dúvida, nossa prioridade tem sido as crianças e os adolescentes. Investir na criança é investir no futuro da cidade”, disse o chefe do Executivo.

A premiação também levou em conta a criação do Plano Municipal para a Infância e Adolescência, que estabelece as prioridades e as ações a serem desenvolvidas no decênio 2023-33. O Programa Prefeito Amigo da Criança foi criado em 1996 para apoiar tecnicamente os prefeitos na implementação de ações e políticas que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes.