Palavra do Leitor - 14 de junho de 2024

Saúde em São Caetano

‘Médicos do Maria Braido reclamam de atraso no salário’ (Política, dia 12). Saúde sempre foi abandonada. Há 16 anos minha filha nasceu no Márcia Braido. Convivi dois messes e dez dias com descaso dentro da UTI. Se não tivesse tirado desse hospital e levado para o Hospital São Paulo nem sei o que teria acontecido? Era muito descaso. Minha filha sofreu horrores nesse lugar.

Maria Arraz

do Instagram

Política em Santo André

‘Pré-campanha de Zacarias faz ataque pessoal a Paulo Serra’ (Política, ontem). Parece-me que alguns políticos locais ainda não compreenderam que o eleitor, pelo menos o eleitor consciente e responsável, deseja informações sobre planos de governos, políticas públicas que serão implantadas caso vença, objetivos concretos que melhorem a vida dos munícipes, e não ataques pessoais de péssimo gosto, deboches, propagação de ódio e polarização. Infelizmente a “velha política” continua a criar seguidores, porém, certamente em Santo André esse tipo de político não prosperará. A nós eleitores responsáveis e conscientes da importância de nosso voto, caberá o combate a campanhas que utilizarem do ódio, dos ataques pessoais e principalmente as fakes, que certamente serão exaustivamente utilizadas por quem não tem nada melhor para oferecer.

Maria Lopes

Santo André

Congresso

Embaralha o estômago ver o nosso Congresso, e, principalmente, a Câmara dos Deputados, quando aprova regime de urgência para votar o fim das delações premiadas para réus já presos. E também um projeto antiaborto no qual equipara o aborto a homicídio, mesmo que a gestante tenha sido estuprada... Uma insanidade! Com o fim das delações premiadas e dependendo dos detalhes ou jabutis incluídos neste projeto, o tenente-coronel Mauro Cid, que delatou contra Jair Bolsonaro, e o ex-policial militar Ronnie Lessa, que matou Marielle Franco, as delações podem ser anuladas, assim como todas da Lava Jato, em que os réus estavam presos. Ou seja, o Congresso, no caso das delações, deseja proteger corruptos e membros de facções criminosas. Querem transformar o País, que já um dos que mais crimes comete do mundo, num reino da impunidade. E no projeto do antiaborto, um golpe contra as mulheres que são covardemente estupradas. Só falta, em nome de Deus, querer punir as mulheres com chibatadas, e outras barbaridades, como faz o Irã. Que sina de retrocesso que o Brasil tem vivido nestas últimas quase três décadas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Operação policial

Foi muita imprudência a operação da polícia do Rio de Janeiro no complexo da Favela da Maré. Daí a morte de um policial, que poderia ser evitada. Para tal, primeiro teria de se solicitar autorização ao ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), e, para a segura atuação, estar sob a liderança de Flávio Dino, também ministro do STF, para o livre acesso e sem complicações. Foi muita imprudência a ação policial sem o consentimento e participação de quem sabe das coisas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Santo Antônio

‘Paróquias de Santo Antônio distribuem bolos e pães hoje’ (Setecidades, ontem). Não sou católico, mas tenho muitos conhecidos, amigos, parentes e familiares que são. A Igreja Católica, apostólica e romana, presta reconhecimento de fé a este santo que é amado, também, como santo casamenteiro, protetor dos pobres e abençoador de muitas outras causas de fé e crenças espirituais. Neste dia 13 de junho, Santo Antônio é saudado, homenageado e ovacionado pelos nossos irmãos católicos. Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascimento, nasceu em Lisboa, em Portugal em 15 de agosto de 1195 . E o Diário, por meio da repórter Lays Bento, nos presenteia a todos com reportagem bastante significativa e oportuna, que nos faz repensar sobre os nossos comportamentos, respeitos e importâncias com aqueles que professam outras religiões diferentes das nossas. E como me trouxe a pastora Siomara Rodrigues, que me certificou em razão cristã: Deus, quando nos deu vida e vida espiritual em abundância, não nos deu religião como divisão e sim como linguagens de altruísmo, fé e amor ao próximo.

Cecél Garcia

Santo André