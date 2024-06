Vagas em torneios nacionais dão o tom na Copa Paulista

Com o término das principais divisões do Paulista, os clubes tiveram mais de um mês para se prepararem à Copa Paulista, que terá início nesta sexta (14), às 20h, com o duelo Barretos x Comercial, em Barretos. Entre as 26 equipes participantes, apenas São Caetano e EC São Bernardo representarão o Grande ABC. E os times se enfrentarão logo na primeira rodada, às 10h do sábado, em Guarulhos, onde o Cachorrão mandará os seus jogos.

Durante a preparação, as duas equipes apresentaram reformulações, e o torcedor encontrará elencos bem diferentes dos que disputaram a Série A3. O Azulão anunciou 20 novos atletas, enquanto o Cachorrão teve cinco reforços, além de jogadores que estavam emprestados e que retornam para o torneio.

Com duração até outubro, a competição reserva uma vaga à Série D do Brasileiro e uma à Copa do Brasil. O campeão escolhe o torneio que participará no ano seguinte, enquanto o vice fica com a vaga remanescente.

Divididos em grupos regionalizados, São Caetano e EC São Bernardo ficaram na Chave 5, ao lado de Juventus, Portuguesa, Oeste e Suzano. As equipes se enfrentarão em turno e returno. Os três melhores de cada chave, além do quarto melhor colocado no geral, avançarão às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais, serão realizadas em confrontos de ida e volta.

O Azulão conquistou a Copa Paulista em 2019. À época, o time optou por jogar a Série D de 2020. Já o Cachorrão vai em busca do primeiro título. Em sua melhor campanha na competição, em 2019, o time parou às semis diante justamente do rival São Caetano.