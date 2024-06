Estudantes de Diadema lançam nesta sexta 27 podcasts sobre ‘bullying'

Os 27 podcasts e um videocast em libras produzidos pelos estudantes dos grêmios curumins da rede municipal de ensino de Diadema serão lançados nesta sexta-feira (14). Os episódios, gravados durante o mês de maio nos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, estarão disponíveis para audição nas plataformas Spotify e YouTube.

O lançamento ocorrerá no auditório do Centro de Formação Professora Lisete Arelaro, sede da Secretaria de Educação do município, e terá a presença do prefeito José de Filippi Júnior (PT) e da secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, além de diretoras, professoras e representantes dos grêmios curumins.

“Estamos aprofundando o tema do ano passado, que foi ‘Cultura de Paz’, em linha com a sugestão de várias diretoras de escolas e também pela sanção, pelo governo federal, da lei nº 14.811, que desde janeiro de 2024 inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal, tornando a prática crime”, diz Elisabete Marques, coordenadora do Núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação.

Com o tema Que história é essa de bullying, o projeto envolveu 36 turmas de 18 escolas e cerca de 500 estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Em abril, as crianças passaram por oficinas formativas, definiram temas e aprenderam a elaborar os roteiros para as gravações. Por meio da técnica de sociodrama, reproduziram situações do seu próprio cotidiano relacionadas à prática de bullying e cyberbullying, desenvolveram os roteiros e ensaiaram com a ajuda dos professores e da equipe da Secretaria de Educação.