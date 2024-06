Arraial Solidário de Santo André inicia nesta sexta com show do Falamansa

Começa nesta sexta-feira (14) a programação do Arraial Solidário 2024 em Santo André. As atrações musicais principais neste ano são Falamansa, Rastapé e Edu Ribeiro, Wanessa Camargo, Val Pinheiro e Maria Cecilia & Rodolfo, entre outras apresentações. O evento terá a tradicional entrada solidária, que pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis.

O montante arrecadado será enviado às 124 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade, as quais repassam os donativos para aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. As barracas com os mais variados tipos de guloseimas e bebidas ficarão mais uma vez sob responsabilidade das entidades assistenciais. Serão 48 delas, oferecendo comidas típicas juninas, além de food e beer trucks.

Amanhã, os festejos se iniciam às 18h. A banda de forró universitário Falamansa comanda a festa como grande atração da primeira noite de evento, a partir das 21h. Tato e companhia voltam a Santo André para apresentar seus grandes sucessos.

Já no sábado, a banda de forró universitário Rastapé convida o astro do reggae Edu Ribeiro para uma parceria que promete fazer o público se mexer, a partir das 18h. O show principal do dia será comandado por Wanessa Camargo, às 20h30, com seus sucessos tanto dos anos 2000 quanto atuais, passeando pela carreira da cantora.

Atração no Arraial Solidário 2023 com uma grande performance em tributo a Marília Mendonça, Val Pinheiro está de volta com seu especial em homenagem à ‘Rainha da Sofrência’ e será uma das principais artistas do terceiro dia de apresentações, domingo (16), a partir das 18h. O encerramento do dia fica sob a energia da dupla Maria Cecília & Rodolfo, a partir das 20h30.