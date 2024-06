Palavra do Leitor - 12 de junho de 2024

Dia dos Namorados

Mais um 12 de junho, quando se comemora o Dia dos Namorados. São através dessas relações de namoro que acontecem, na maioria das vezes, os casamentos e, com eles, a constituição de famílias e a vinda de filhos. Esta celebração seria completa e recheadas de presentes, surpresas, pedidos de casamentos e outras tantas ações que contemplam, principalmente, o sentimento do amor incondicional entre duas pessoas; porém, temos a criminal, covarde e machista atitude agressiva que é o feminicídio, que, neste ano, no Brasil chega a um número de aproximadamente 11 mil registros de casos. E são essas mulheres que precisam ter extrema cautela, preocupação e consideração. Quando vivem em uma relação de namoro com um “homem” que as agridem física e, também, psicologicamente, cuidem-se, pois estarão se autocondenando a viver uma vida de vítima e não de namorada.





Cecél Garcia

Santo André





Homicídios

ONU aponta Brasil como líder mundial em homicídios, total de 45.562 em 2021 (Setecidades, ontem). Para quem apoia ‘saidinha’, progressão de pena, regime domiciliar, governo preocupado com laços afetivos familiares do detento etc, o que pensa deste recorde? Sem palavras! Aliás, tenho uma dúvida: Ricardo Lewandowski morreu ou deixou o governo? O sujeito assumiu o Ministério da Justiça e desapareceu. Pensado bem, melhor que fique desaparecido (se ainda estiver no governo) porque quando apareceu recomendou ao L a manutenção da ‘saidinha’ de presos.

Walmir Ciosani

São Bernardo





Ensino privatizado

Vejo com bons olhos o projeto do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), em implementar programa chamado Parceiro da Escola a partir de 2025, visando otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura de 204 escolas estaduais (10% do total) por empresas com expertise em gestão de limpeza, segurança, merenda, manutenção predial etc. Pelo projeto, professores, diretores e funcionários efetivos serão mantidos e estes se dedicarão mais à qualidade e melhoria pedagógica. Não é novidade para ninguém que, desde a redemocratização do País, em 1985, a qualidade do ensino público vem caindo ano a ano. Está sofrível. No passado, quem podia e não ia bem numa escola pública porque era mais disciplinada, ensino mais puxado e de boa qualidade, mudava para uma escola particular, que era mais suave. Isso na época era conhecido como “pagou, passou”. Com o declínio do ensino público, as coisas se inverteram e as escolas particulares se fortaleceram e melhoraram muito. Hoje, quem pode coloca seu filho numa escola particular por motivos óbvios. Só como referência, na Coreia do Sul o aluno recebe um voucher do governo para estudar na escola de sua preferência. Na Inglaterra, 60% das escolas mesclam serviços públicos e privados na gestão escolar, algo semelhante ao que pretende o governo do Paraná. Esperamos que este projeto piloto seja bem sucedido e a escola pública volte a ter a mesma qualidade que já teve um dia.





Mauri Fontes

Santo André

Greve no ensino federal

Lula esperou 60 dias para, num quase pedido de desculpas, dizer que “não há muita razão “para a greve dos professores”. Com essa afirmação, o presidente fica sem moral para agir. O que não há razão é essa paralisação que já dura dois meses, trazendo prejuízos aos alunos e ao País. Tivessem esses professores os dias descontados e a obrigação de repor as aulas, a conduta seria outra. Como se pode ver onde os sindicatos atuam, o País anda para trás. Lula que já esteve do lado dos grevistas hoje sente na pele não poder radicalizar como fazia com os patrões. Hoje Lula é vidraça, por isso esse jeitinho manso de condenar a greve.





Izabel Avallone

Capital

TV aberta

Tomei conhecimento das mudança no parlamento europeu ainda na madrugada, via redes sociais, que fervilhavam de informações. Em contrapartida, a TV aberta não dizia nada. Tomei consciência que a TV aberta caminha para o fim. Ela está em patamar diferente de velocidade. Entendo que uma notícia tem de ser apurada antes de chegar ao público, mas fora do Brasil a informação anda na velocidade da luz. Já aqui parece que estamos à base de lamparinas.





João Camargo

Capital