Charge - 12 de junho de 2024

Com 31.317 casos e 30 óbitos confirmados, o Grande ABC inicia nesta quarta-feira (12) a vacinação contra a dengue para o público infantil e adolescente. Ontem, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra confirmaram recebimento de doses da vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A imunização terá como foco o público entre 10 e 14 anos e será feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Em São Caetano, a vacinação para esta faixa etária terá início hoje, em todas as UBSs e no Super Centro – os horários podem ser consultados nas redes sociais da Prefeitura. Os pais devem apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal, composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.