Obituário - 12 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Helena Maria Virgem dos Reis, 93. Natural de Lamim (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes dos Reis Lisboa, 91. Natural de Maceió (AL). Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alzira Sposito de Oliveira, 89. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Canuto Conzales, 89. Natural do Paraguai. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ilda Elpidia Duran, 83. Natural de Joaquim Felício (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Magali Aparecida Bernardi, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa da Rocha, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Artesã. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Walter Rocha da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Tarlão Francisco, 75. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiza Portela da Silva, 71. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Regina Viaro Poiares, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Christian Edouard Albert Remy Ghislain, 66. Natural da Bélgica. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

Eliana Augusta Ribeiro Correa, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque das Flores, em São Paulo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Evandro Aparecido de Oliveira Pinto, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Técnico de enfermagem. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Gustavo Cardoso de Oliveira, 40. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Josefa Migcen Alvares, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Ipiranga, Capital. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Diogo Lino Pereira, 85. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Maria Lúcia da Natividade, 78. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Maria Bernadete da Silva, 66. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Antônio Aparecido Batisteli, 90. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Quinta da Paineira, em São Paulo. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antônio Carlos da Silva, 90. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josefa Jerônimo Bezerra da Silva, 78. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Creuza Chaves Aguiar, 69. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

José Peixoto Neto, 63. Natural de Morrinhos (CE). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo. Chapeiro. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ricardo Alexandre Iuga Fernandes, 48. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José da Silva, 101. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João de Mello, 89. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Emília Prisca Leite, 82. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

João Mário Vargas Rodrigues, 78. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Eulina Alves da Costa, 61. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Nilson Francisco dos Santos Filho, 57. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Fábio Jean Ferreira Mendes, 45. Natural de Trindade (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Juliana Rodrigues de Carvalho Soares, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.