Taka oficializa pré-candidatura e faz críticas ao governo Filippi

Ex-presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB) lançou oficialmente sua pré-candidatura à Prefeitura de Diadema. Em evento realizado ontem à noite no clube Chácara 3 Irmãos, no Centro, o emedebista subiu o tom das críticas ao atual comandante do Paço diademense, José de Filippi Júnior (PT). Segundo o pré-candidato, a cidade foi abandonada pela gestão petista, que deixou de cumprir promessas feitas em campanha.

“Diadema está abandonada, e não podemos deixar a cidade à deriva novamente. Estamos vendo os municípios ao nosso redor crescendo, se desenvolvendo. Enquanto isso, Diadema está ficando para trás. Não podemos deixar a cidade nas mãos daquele que já teve diversas oportunidades de mudar Diadema e não o fez”, disse Taka.

O emedebista voltou a falar em estelionato eleitoral para justificar sua derrota para Filippi na eleição de 2020, quando o petista venceu no segundo turno por uma diferença de 5.618 votos. Para Taka, o abandono da atual gestão exemplifica a prática de estelionato.

“Muito estelionato eleitoral foi feito e por pouco não fomos eleitos. Quantas promessas foram feitas e quantas mentiras foram faladas? Nós estamos do lado da verdade e da justiça. Não vamos eleger aquele que fala que resolve e pouco fez pela cidade”, declarou.

Taka tem 11 partidos dando apoio para a tentativa de conquistar o Paço: Avante, Cidadania, Democracia Cristã, Progressistas, Mobiliza, PSDB, PMB, Solidariedade, PRD, PRTB e PL. No lançamento da pré-candidatura estavam presentes José Roberto Lourencini, presidente do PSDB de Mauá; Leonardo Alves (PSDB), vereador de Mauá; Paulinho da Força, deputado federal e presidente nacional do Solidariedade; além dos vereadores diademenses Cabo Angelo (MDB) e Reinaldo Meira (Solidariedade).

“Estamos aqui porque acreditamos que o Taka é o melhor para Diadema. Temos enorme base de apoio e isso faz dessa pré-candidatura a mais forte na cidade. Tenho certeza de que vamos conseguir vencer a atual gestão”, declarou Paulinho da Força em seu discurso.

Taka também espera contar com parceria junto ao prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição. Vereador e integrante da base governista na Câmara de São Paulo, Marlon Luz (MDB) também prestigiou o lançamento da pré-candidatura de Taka.