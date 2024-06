Ausência sentida na propaganda petista

Chamou a atenção do meio político de São Bernardo a ausência da vereadora Ana do Carmo em uma propaganda partidária para TV produzida pelo diretório estadual do PT, o que teria deixado a veterana parlamentar incomodada. A peça destaca o protagonismo feminino na história da sigla e convida as mulheres a participar da vida pública. Do Grande ABC, a colega de Legislativo Ana Nice e a pré-candidata do partido à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque, contribuíram com depoimentos. Ocorre que Ana do Carmo atua na defesa dos direitos das mulheres desde o início de sua trajetória política, nos anos 1970. Foi diarista, sindicalista, deputada estadual por quatro mandatos seguidos e exerce seu quinto mandato na Câmara de São Bernardo. Com um currículo desses, é de estranhar mesmo que não tenha participado. A explicação pode estar no envolvimento de Ana do Carmo em recente polêmica, ao não assinar requerimento para convocação do secretário municipal de Saúde, Geraldo Reple, a fim de dar explicações sobre a crise no Hospital da Mulher – o que causou incômodo entre petistas e fomentou, na oportunidade, boatos de amizade entre Ana e o prefeito Orlando Morando (PDSB), que foram companheiros de Assembleia Legislativa.

BASTIDORES

LDO

A Câmara de Mauá vota nesta terça-feira o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. A proposta, de autoria do prefeito Marcelo Oliveira (PT), estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) do mesmo ano e deve ser aprovada no plenário sem resistência da oposição. O texto prevê receitas de R$ 1,83 bilhão no próximo exercício, montante 10,9% superior em termos nominais (sem considerar a inflação) ao projetado para este ano (R$ 1,65 bilhão).

Verde, amarelo ou vermelho?

O Partido dos Trabalhadores de Santo André garante que já aparou as arestas com o comando local do PV, com quem está coligado, de modo que rusgas internas não atrapalhem a corrida da petista Bete Siraque rumo ao Paço. Todavia, há quem diga que o presidente dos verdes, Mário Matiello, ainda segue chateado com a falta de diálogo interno do grupo. Em entrevista ao Diário, no mês de março, Matiello declarou que “alguns dirigentes petistas” acham que seu partido é ‘puxadinho’ do PT.

Álbum de família

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) deu um tempo na agenda parlamentar e de pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo para se dedicar ao álbum da família. O político acompanhou a filha, Millene, 22 anos, que se formará em Medicina no fim do ano pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), em ensaio fotográfico no Museu do Ipiranga, na Capital – o local foi escolhido pela própria instituição. Casado com Mariana Manente há mais de duas décadas, Alex também é pai de Nicole, 16, e Lorenzo, 6. “Millene, desde pequena, sempre quis ser médica, muito por conta da relação que criou com meu pai (Otávio Manente, morto em 2011)”, revela o deputado. Toda a família acompanhou a primogênita na elaboração do book fotográfico.