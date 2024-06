Maior empresa de educação básica abre estágios com benefícios na capital

A Arco Educação, grupo com mais de 8.700 unidades do setor de educação básica do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee. São buscados profissionais com formação superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) concluída ou prevista entre julho de 2021 a julho de 2025. Os interessados devem possuir disponibilidade para atuar na capital paulista. Também são aceitos candidatos para Curitiba (PR) e Fortaleza (CE).

O Programa oferece aos talentos a oportunidade de vivenciar diferentes áreas da empresa, participando de projetos desafiadores. As inscrições para o Programa de Trainee Arco Educação 2024 seguirão até 24 deste mês.

De acordo com a Arco, após a aprovação, os trainees passarão por um intenso processo de desenvolvimento, "contribuindo para a transformação do ecossistema educacional no país".

DIFERENCIAIS

Os selecionados contarão com remuneração competitiva e benefícios como Vale-Alimentação, Vale-Refeição, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Licença Maternidade e Paternidade estendidas, Auxílio-Mudança, Wellhub (Gympass) e Zenklub.

Para participar é necessário acessar: https://app.eureca.me/oportunidade/traineearco2024?utm_source=fundacao_estudar&utm_medium=parceiro&utm_campaign=arco.04.trn_2024_trainee&utm_content=