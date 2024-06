Cristiano, da dupla Zé Neto & Cristiano, passa por cirurgia de emergência

Que susto! Cristiano foi internado às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein na noite do último domingo, dia 9. Ele realizou uma cirurgia para retirada da vesícula biliar após sentir fortes dores. A assessoria de imprensa do cantor emitiu uma nota tranquilizando os fãs.

Na noite de ontem, domingo 9, Cristiano, dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar pela via videolaparoscópica. Após se apresentar em São Paulo, no evento Arraial Estrelado, o cantor iniciou com quadro de intensa dor abdominal e se dirigiu para o hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência. O médico responsável pelo procedimento é o cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Mauricio Sorbello, Doutor pela. Faculdade de Medicina da USP. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas. Seu parceiro Zé Neto irá cumprir a agenda normalmente e nenhum show será cancelado, é o que afirma a nota da assessoria.