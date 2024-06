Bruna Marquezine e João Guilherme trocam carinho em público pela primeira vez

Novidade entre o possível casal Bruna Marquezine e João Guilherme! A atriz foi prestigiar Sasha Meneghel no lançamento de sua marca Mondepars nesta segunda-feira, dia 10, já que as duas são muito amigas, desde criança, e mantêm uma relação próxima. Mas o que chamou a atenção mesmo foi outro fato.

João Guilherme, possível affair da atriz, também apareceu por lá. E desta vez os dois surpreenderam os fãs ao aparecerem coladinhos durante o desfile. Teve até mãozinha dela no braço do ator e cabecinha no ombro! Eles já haviam sido flagrados antes mais próximos, mas essa foi a primeira vez em público.

Os rumores entre os dois começaram há tempos, mas em abril, após uma entrevista do João na qual ele falava sobre sua nova ficante, eles se intensificaram. Desde então, os dois seguem aparecendo nos mesmos eventos, mas essa foi a primeira vez deles mais juntinhos! E aí, está torcendo para o casal?