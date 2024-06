José da Conceição Souza. Músico, compositor e maestro. Sua obra mais conhecida: O Hino Oficial do EC Santo André...

A gestão era a do presidente Germano Schimid (1987 a 1991). Regente da Banda Sinfônica Municipal de São Bernardo, José da Conceição Souza ligou para o EC Santo André. Falou com o diretor de Futebol:

- O Esporte Clube Santo André tem hino?

- Não tem.

- Certeza disso?

- Não tem. Eu sou diretor de Futebol e reclamo isso.

- Posso apresentar uma sugestão?

- Pode. Você já tem alguma coisa?

- Tenho (a composição) em voz e violão. Pode ser?

Na verdade, José da Conceição Souza tinha tudo pronto. Já havia convidado o coral da Faculdade de Direito de São Bernardo para participar da gravação do “Santo André do Coração”, juntamente com a Banda Sinfônica de São Bernardo. É esta gravação, com mais de 30 anos, que as emissoras de rádio e TV por este Brasil afora tocam emocionando sempre a torcida ramalhina.

“Santo André do coração, dentre os clubes o maior, uma equipe de valor, para defender o nosso futebol”.

Estes versos e outros foram cantados sexta-feira à tarde na Redação do Diário pelo jornalista Nilton Valentim, diretor-adjunto de Redação, quando soube que o maestro Conceição estava se posicionando para conceder uma entrevista no DGABC-TV.

“O atleta de futebol, quando entra em campo, ajoelha e de mãos postas pede e agradece”, comenta o maestro Conceição na gravação que abre uma série comemorativa aos 20 anos da conquista maior do futebol do Grande ABC, a conquista da Copa do Brasil de 2004.

Este gesto coletivo dos nossos jogadores inspirou José da Conceição Souza na letra do hino do Santo André. A frase “Santo André da minha fé” sintetiza a fala do maestro. E por várias vezes ele se refere à frase:

1 - Santo André é o padroeiro desta cidade. Nada como colocar no hino uma frase dedicada ao santo-padroeiro.

2 - Eu dediquei esta música à toda população de Santo André.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

O mineirinho José da Conceição Souza, hoje aos 85 anos, descobriu a música bem cedo ao identificar o som da marcha do cavalo do leiteiro, diferente da marcha do cavalo do carvoeiro e diferente da marcha do cavalo do padeiro. Descubram como este verdadeiro milagre aconteceu, amanhã, aqui em Memória.

NO AR

A entrevista completa do maestro José da Conceição Souza, com a participação do artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Celso Luiz

MAESTRO CONCEIÇÃO.

O hino do EC Santo André teve arranjos do músico Nailor, o Proveta.

Foi gravado em São Bernardo pela Copacabana.

Sempre torci pelo Ramalhão. Só fico atrapalhado quando ele joga com o Corinthians.

E o clube não me esquece. Já ganhei placa de prata e numa homenagem regi o hino com muita alegria

