Tigre bate Remo e chega à primeira vitória fora de casa

O São Bernardo FC venceu ontem o Remo por 1 a 0, no Estádio Evandro Almeida (Baenão), em Belém, e subiu para a terceira colocação na Série C do Campeonato Brasileiro, agora com 17 pontos.

O time do Grande ABC, que já tinha 100% de aproveitamento jogando em casa, conseguiu com o resultado a sua primeira vitória jogando fora de seus domínios na competição. Com sete pontos, o Remo é o 13º colocado.

O jogo começo com muitas faltas, em grande parte por conta do campo pesado no Baenão. Por causa das intensas chuvas na capital paraense, o gramado estava cheio de poças d’água.

Quem mais ameaçou na primeira etapa foi o Remo, que chegou a colocar uma bola na trave, com Pavani, após uma cobrança de escanteio aos 46min.

No segundo tempo, as ações se equilibraram e o Tigre foi mais para cima do rival. Logo no primeiro minuto, Luiz Filipe recebeu um bom lançamento pela direita, chutou cruzado e marcou o único gol da partida.

O São Bernardo volta a jogar pela Série C somente no dia 18 (uma terça-feira), às 20h, em casa, no Estádio Primeiro de Maio. O Remo entra em campo antes, no dia 16, às 16h30, para enfrentar o Ypiranga.