Corinthians x América de Cali: onde assistir e possíveis times

Em busca de uma sequência positiva na Copa Sul-Americana, o Corinthians encara o América de Cali-COL, nesta terça-feira (6), em confronto direto por uma vaga no mata-mata da competição. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

O Timão busca embalar sob o comando do técnico Dorival Júnior. Após um início lento na competição continental, a equipe soma quatro pontos em três rodadas, um a menos do que o adversário América de Cali, atual segundo colocado do Grupo C. Apenas o líder da chave avança diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo lugar disputa uma repescagem contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Desde o desembarque de Dorival Júnior no Alvinegro, a equipe somou duas vitórias, por campeonatos diferentes. Na estreia do comandante, o Corinthians bateu o Novorizontino por 1 a 0 pela Copa do Brasil, como visitante. Depois, goleou o Internacional por 4 a 2 no Brasileirão, jogando em casa.

Pelo lado dos adversários, a fase também é boa. O América de Cali chega para o jogo com uma sequência de quatro jogos de invencibilidade - duas vitórias e dois empates. No Campeonato Colombiano, o time é líder, com 33 pontos.

No primeiro encontro entre as equipes, na Colômbia, o resultado foi um empate por 1 a 1. Matheuzinho foi o autor do gol corintiano.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 6 de maiol, às 21h30 (de Brasília)

- Local: Neo Química Arena, em São Paulo

- Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Romero (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera e Esneyder Mena; Rafael Carrascal e Jose Cavadia (Sebastían Navarro); Cristian Barrios, Juan Fernando Quintero, Joel Romero; Rodrigo Holgado

Técnico: Jorge da Silva