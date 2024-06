Santo André entrega centrais de imunização e serviço farmacêutico

Santo André entregou ontem dois serviços para dispensação de vacinas e medicamentos aos munícipes, a Central de Imunização Municipal e a Assistência Farmacêutica Municipal, que ficam em um mesmo edifício, na Rua Ibirá, na Vila Scarpelli.

De acordo com a Prefeitura, o local também vai abrigar a Associação Viva Melhor e uma base de apoio do NIS (Núcleo de Inovação Social). A reforma completa do local custou cerca de R$ 1.5 milhão em recursos dos cofres municipais.

“Santo André sempre foi uma referência na vacinação e não podemos perder essa essência. Esse centro de imunização é importante porque organiza todo um sistema que gera agilidade na vacinação. Santo André é uma cidade que diz sim à vacina e nesse Dia Nacional da Imunização nós mandamos esse recado para as pessoas, que cumpram o calendário de vacinação porque essa atitude salva vidas”, destacou o prefeito Paulo Serra.

A Central de Imunização funcionava antes dentro da Central de Zoonoses, na Vila Valparaíso. O serviço gerencia todo o estoque de vacinas do município e faz a distribuição para as unidades de saúde de acordo com a demanda.

A Assistência Farmacêutica, que ficava no antigo prédio da Secretaria da Saúde, atende aos casos judicializados e também abriga a equipe responsável pelo cuidado farmacêutico, que responde pelas farmácias de todas as unidades de saúde municipais.

“Esse equipamento mostra a importância que Santo André dá para a vacinação”, pontuou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.