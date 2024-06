Bancos de sangue da região têm estoque para apenas mais 10 dias

Os bancos de sangue do Grande ABC continuam com estoques baixos. A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue) tem capacidade de atender por mais 10 dias, enquanto o GSH (Gestor de Serviço em Hemoterapia) andreense tem bolsas para apenas uma semana. Esse mês é marcado pelo Junho Vermelho, com campanhas para conscientizar a população sobre a importância das doações de sangue. No País, apenas 1,4% da população doa sangue regularmente, de acordo com o Ministério da Saúde. Os tipos com menor porcentagem de estoque são O positivo e negativo.

Em maio, a Colsan conseguiu coletar 6.182 bolsas de sangue, o que indica 72% da capacidade do estoque (8.580). De acordo com a gerente administrativa da Colsan, Solange Aparecida Rios, o ideal é ter ao menos 80% do estoque completo. “Estamos com bolsas para atender por dez dias. Para atender toda a demanda, precisamos de ao menos 15 dias de estoque. Temos capacidade de coletar 330 bolsas por dia.”

No dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as diferenças entre os tipos sanguíneos.

“Junho marca o final do outono e início do inverno, um período tradicionalmente mais seco e propício para a proliferação de vírus e de doenças típicas da estação, o que impede muitos doadores regulares de efetuarem suas doações. Por isso, precisamos de um engajamento maior de pessoas dispostas a doarem sangue nesta época do ano”, explica Janaína Ferreira Silva, líder de captação do GSH Banco de Sangue de São Paulo, em nota.

A capacidade diária do GSH é de 80 doadores. “Estamos com uma queda no estoque de O positivo e recebemos em média 20 a 30 doadores por dia apenas. O ideal é ter um estoque de bolsas para 18 dias. Atualmente estamos, em média, com sete dias de estoque para atendimento”, pontua Janaína.

RECOMENDAÇÕES

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade (a primeira doação deve ser feita até 60 anos incompletos), pesar acima de 50 quilos e comparecer à unidade escolhida com documento original com foto e CPF. No dia da coleta, é necessário evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da ação e ter dormido pelo menos seis horas.

“Existem algumas restrições temporárias, tais como gravidez, amamentação, ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, gripe ou resfriado, anemia, hipertensão, febre, dengue, malária, febre amarela, Covid-19, herpes ou vacinação recente”, destaca a Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo, em nota.

Homens devem respeitar o intervalo de 60 dias entre uma doação e outra, com máximo de quatro doações nos últimos 12 meses, enquanto mulheres devem esperar 90 dias (com máximo de três doações nos últimos 12 meses).

HORÁRIOS

A coleta em São Caetano ocorre na Rua Peri, 361, de segunda a sábado, das 8h às 12h. O Hospital Estadual Mário Covas, na Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321, e o Hemocentro São Bernardo, na Rua Pedro Jacobucci, 440, atendem de segunda a sexta, das 7h30 às 12h30. O Posto de Coleta de Sangue de Mauá está localizado na Rua Luís Lacava, 229, no prédio do CRSMCA (Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente). O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 12h30.

O GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Avenida Dom Pedro II, número 877, próximo ao Parque Celso Daniel.