Grande ABC oferece 800 vagas de emprego em centros públicos

O Grande ABC tem nesta semana 800 vagas de empregos nos centros públicos das prefeituras. Candidatos devem estar atentos para participar dos processos seletivos e garantir uma colocação ou recolocação no mercado.

Santo André tem 145 vagas à disposição. O cargo com maior número de ofertas é auxiliar de limpeza, com 43 postos. Ma também há empregos para açougueiro, atendente de mesa, operador de caixa e muitas outras funções.

Os interessados nestas e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o app da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital.

O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1. Os candidatos estão sujeitos à verificação de perfil profissional e disponibilidade da vaga na data da pesquisa.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá abrirá hoje com 149 oportunidades profissionais, para empresas da cidade e outros municípios.

Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança (telemarketing), auxiliar de limpeza hospitalar, atendente de lanchonete, atendente de lojas (PCD), balconista, consultor de vendas, operador de máquinas operatrizes e auxiliar financeiro.

OCPTR fica na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Ribeirão Pires, o atendimento ocorre no Atende Fácil, que está localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

Entre os destaques, estão 30 vagas para atendente de call center, 12 para auxiliar de produção, dez para carpinteiro e dez para pedreiro.

Em São Caetano, são 388 vagas. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Painel de Empregos. Todo o processo é feito de maneira virtual.