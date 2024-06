Ramalhão fica no empate em casa e não alcança G4

O Santo André desperdiçou uma excelente chance de entrar na zona de classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 com o Pouso Alegre-MG, neste sábado (8), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela sétima rodada competição.

Com o resultado, o Ramalhão, que vinha de uma goleada por 5 a 2 em cima do Costa Rica-MS, chegou a sete pontos, em sexto lugar no Grupo A7, logo abaixo do próprio Pouso Alegre, que está em quarto lugar, agora com oito pontos, e do Costa Rica, quinto – os quatro primeiros de cada grupo avançam.

Precisando vencer, o time do Grande ABC partiu para cima desde o início e teve algumas boas oportunidades. No primeiro tempo, Alexiel chegou a acertar a trave do goleiro Thiago Braga. Apesar de pressionar também no segundo tempo, o time não conseguiu abrir o placar.

Na próxima rodada, o Santo André volta a enfrentar o Pouso Alegre, abrindo o segundo truno da fase de grupos. O jogo será realizado na terça-feira (11), às 19h30, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, MInas Gerais.