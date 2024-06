Palavra do Leitor - 9 de junho de 2024

Auricchio deixa PSDB – 1

‘Auricchio migra para o PSD e finaliza desmonte do PSDB’ (Política, ontem). Não vai mudar nada. Vai continuar um péssimo prefeito, que vai deixar um rombo tremendo nos cofres da prefeitura.

Luiz Carlos Polli

do Instagram

Auricchio deixa PSDB – 2

Jogada política. Jogo de interesses apenas. O Tchutchupetão não dá ponto sem nó. E ainda ordena que suas ovelhas o sigam.

André Ribeiro Barbuio

do Instagram

Zacarias com Bolsonaro

“Após ‘pito’, Zacarias encontra Bolsonaro” (Política, ontem). Zacarias nem pensar... Demonstrou total insensatez ao usar a foto do inelegível acusado de corrupção, roubo de joias e enriquecimento ilícito, para chegar à Prefeitura de Santo André! Além do mais, Zacarias, como bolsonarista que é, já até arrumou uma boquinha na política para o filhão! Aprendeu com a familícia.

Thereza Cristina Diniz Capellari

do Instagram

Ademir Medici

O corpo de nossos setecidadenses é composto da seguinte forma: cabeça, tronco, membros e Ademir Medici. Ademir faz parte do DNA e da alma do Grande ABC e do Diário há 50 anos, e sempre nos presenteia com sua capacidade singular, inteligência, sabedoria, tom lúdico respeitoso e flagrante profissionalismo.Não me atrevo, tampouco me arriscaria, em escrever e parabenizar o colunista sem os cuidados de bom senso necessários. Acredito que, também, em nome de expressiva maioria de leitores, devemos prestar ao grande Ademir agradecimentos e reconhecimentos pelas dádivas que recebemos do mesmo em nosso dia a dia. E que em sua, literalmente, Memória sempre exista espaço para esses infectados pela sua indiscutível grandeza. E hoje não parabenizo a você e sim a nós, por tê-lo em nosso sentimento de gratidão.

Cecél Garcia

Santo André

Macroeconomia

O descaso de Lula com o equilíbrio fiscal, bagunçando a economia, e a insegurança jurídica, transformaram os empreendedores em baratas tontas. Exatamente quando o Brasil requer tranquilidade e segurança para que tudo funcione sem incertezas, sem sobressaltos. De janeiro a abril, houve debandada de R$ 32 bilhões dos investidores estrangeiros – no mesmo período, em 2023, o ingresso foi de R$ 45 bilhões.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Corinthians

“Patrocinador rescinde contrato após polêmica com ‘laranja’” (Esportes, ontem). O atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, pegou um abacaxi deixado pela gestão do Duílio e de seus antecessores da base política do Andrés Sanchez. Podemos colocar como semelhanças o atual chefe do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente da Nação brasileira. A única diferença é que Jair Bolsonaro ficou somente um mandato. Quatro anos olhando para o retrovisor de um Brasil de 1964, de João Goulart, caçando comunistas, esquecendo do povo e favorecendo os burgueses. Já o homem forte do Corinthians herda caos econômico de mais de 10 anos, que era jogava debaixo do tapete de um mandatário para o outro, até a oposição assumir e levantar o tapete.

Eduardo Furtado

Mauá