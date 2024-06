Dado Dolabella revela quando Wanessa Camargo começou a usar canabidiol

Dado Dolabella revelou que convenceu Wanessa Camargo a superar os preconceitos com o uso medicinal da canabidiol, o CDB. Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, o ator contou como fez com que a cantora passasse a usar o óleo com a substância em momentos de dores.

Ele começou contando que os dois estavam em uma viagem na cidade de Alto Paraíso, em Goiânia, e era cerca de 23h30. Wanessa começou a sentir dores e não tinha nenhuma farmácia aberta na cidade naquele momento:

- A Wanessa não toma medicamento que ela não conhece porque ela tem medo de dar alguma reação. Ela nunca tinha tomado o óleo. Aí eu falei para ela: Amor, só tem CBD [canabidiol] aqui. Ela: Não vou tomar, eu só quero Buscopan, se vira, vai buscar para mim, eu não estou aguentando de dor, disse.

Dado, então, avisou que a farmácia aberta mais próxima era cerca de três horas da cidade, em Brasília. Assim, Wanessa decidiu tomar a substância:

- Aí teve uma hora que ela não aguentou a dor, que ela falou: Me dá isso aqui. Pegou e tomou duas gotinhas debaixo da língua. Em menos de cinco minutos, zerou, como se ela tivesse tirado com a mão, falou.