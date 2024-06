Em carta escrita à mão, Kate Middleton lamenta não ir a evento da família real: Sinto muito

Kate Middleton se pronunciou, a partir de uma carta escrita à mão, pedindo desculpas por não ir ao Trooping th Colour, um evento da família real que comemora oficialmente o aniversário do Rei Charles III. Ela ainda mantém afastada dos deveres reais devido ao diagnóstico de câncer, anunciado em março.

O evento acontecerá no próximo sábado, dia 15, mas, para que tudo ocorra de maneira correta - digna de família real -, membros da realeza, colaboradores e oficiais militares participantes fazem um ensaio, realizado neste sábado, dia 8.

Na mensagem, a princesa de Gales se desculpou por perder o ensaio. Ela redigiu uma carta dedicada especialmente aos oficiais militares. Kate Middleton detém o título de coronel-chefe da Guarda Galesa desde 2023. Neste ano, a futura rainha do Reino Unido participaria pela primeira vez do evento com a patente recém-assumida.

Queria escrever para dizer o quanto estou orgulhosa de todo o regimento antes da Colonel?s Review e do Trooping the Colour. Agradeço a todos que estão participando do Trooping este ano, que vem praticando há meses e dedicando muitas horas para garantir que seus uniformes e exercícios estejam impecáveis, escreveu ela na carta.

E continuou:

Ser sua Colonel continua sendo uma grande honra e sinto muito por não poder receber a saudação na Colonel?s Review deste ano. Por favor, transmita minhas desculpas a todo o regimento, no entanto, espero poder representá-los novamente em breve, finalizou.