Jennifer Lopez e Ben Affleck voltam a usar alianças após rumores de separação

Recentemente começaram a rolar boatos de uma possível nova separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck. Agora, talvez o casal esteja querendo afastar qualquer notícia sobre um possível divórcio, já que os dois foram fotografados usando as alianças de casamento.

O ator foi clicado enquanto deixava o filho Samuel, de 12 anos de idade, fruto de seu antigo relacionamento com Jennifer Garner, na escola. Affleck estava com a expressão séria e não conversou com a imprensa que estava por lá.

Trajando uma camisa xadrez e calça jeans, o artista parecia mais focado em seu herdeiro. Vale lembrar que JLo e Ben foram vistos juntos na formatura de Violet, filha mais velha do ator com a antiga esposa.