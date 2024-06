Em A Grande Conquista, Fernando e Any discutem e causam confusão na mansão

O clima está esquentando cada vez mais em A Grande Conquista! Na madrugada deste sábado, dia 8, os participantes tiveram discussões acaloradas depois que Dona Geni fez a delegação das tarefas da mansão. Mais uma vez, todos os holofotes foram virados para a treta entre Fernando e Any, que estão em pé de guerra desde a formação da Zona de Risco.

Acontece que os dois já estão se desentendendo há algum tempo, desde que o ator decidiu alegar que a empresária teria tentado diminuir sua carreira e profissão ao dizer que ele estaria atuando no reality. A discussão não teve fim e, dessa vez, rolou gritaria e dedo na cara.

Tudo aconteceu enquanto Fernando começou a elencar as pessoas que nunca teriam ficado responsáveis por nenhuma tarefa na casa, o ator escolheu o nome de Any como alguém que não cuida da limpeza e disparou:

- Tem que ter seu nome ali para você trabalhar de verdade. Não é passar o dia querendo ficar ouvindo a conversa dos outros, não é passar o dia fazendo fofoquinha. Tem que trabalhar.

Vale lembrar que Fernando e Dona Geni são os novos donos da mansão e, dessa maneira, ficam responsáveis por gerenciar as tarefas. E é claro que Any não podia deixar de responder à altura, né? A empresária logo disparou de volta:

- Eu não estou entendendo. A tua opinião para mim não importa.

A briga ganhou um tom acalorado quando Fernando se levantou e começou a apontar o dedo para Any. O volume das vozes dele também ficou elevado e os dois participantes tiveram a atenção chamada por Dona Geni, mas não teve jeito, o artista se aproximou da empresária e exigiu:

- Me respeite como ator.

Any, por sua vez, analisou a discussão como uma maneira de Fernando chamar a atenção do público e conseguir mais tempo de tela. A mãe de Jaquelline Grohalski não gostou nadinha da gritaria e logo se colocou no meio:

- Você não pode gritar com mulher! Você vai ficar gritando desse jeito com uma mulher? Eu não aceito não.

A empresária revelou que quase levou uma cabeçada e foi direto para o quarto, onde ficou chorando, bastante abalada com a situação. A conquisteira chegou a conversar com Guipa e Hadad, dois participantes que foram citados por Fernando na discussão.