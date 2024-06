Pré-candidatura de Tite entra em xeque

A pré-candidatura do vereador Tite Campanella (PL) ao Palácio da Cerâmica, sede do Executivo de São Caetano, subiu no telhado. Logo após a solenidade de filiação do atual prefeito ao PSD – José Auricchio Júnior deixou o PSDB –, o ex-tucano convidou para reunião reservada o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o presidente da Câmara Pio Mielo e a ex-secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, que recentemente foi apresentada como pré-candidata a vice na chapa governista encabeçada pelo liberal. A pauta do encontro permanece um mistério, mas vazou a informação de que foi discutida a possibilidade de os candidatos serem substituídos até o início das convenções, em 20 de julho. O desgaste na imagem de Tite provocado pelo noticiário, que inclui condenação por desvio de dinheiro da própria mãe, teria tornado o plano B necessário.

BASTIDORES

Escuta

Deputado estadual, Atila Jacomussi (União Brasil-foto) lançou na sexta à noite o plano de governo participativo, programa por meio do qual o pré-candidato a prefeito de Mauá pretende ouvir o eleitor sobre as principais demandas locais. Além de plenárias programadas em cada uma das 14 regiões da cidade, o parlamentar disponibilizou o site www.atilajacomussi.com.br para colher sugestões dos moradores. “Resolvi criar esse mecanismo porque o sentimento da população é que há um governo distante. Quero aproximar o povo do Paço”, disse.

Pesquisa

O PSD conseguiu na Justiça a impugnação de registro e divulgação de resultados de consulta eleitoral realizada em Santo André pelo instituto R7 Pesquisas Inteligentes. Decisão da juíza Adriana Bertoni Holmo Figueira sustenta, entre outras anormalidades, que “nem todos os possíveis candidatos incluídos nas perguntas do primeiro turno foram incluídos nas de segundo turno, o que evidencia irregularidade no questionário”. A divulgação dos dados sujeita o infrator a multa que varia de R$ 50 mil a R$ 100 mil.

Encontro

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) se reuniu na sexta com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Oficialmente, o encontro – classificado de “bastante produtivo” pelo parlamentar no Instagram – serviu para que ambos conversassem sobre a aprovação do projeto de securitização, do qual o legislador foi relator na Câmara dos Deputados. Fonte a par do assunto, entretanto, garante que ambos discutiram o embarque do chefe do Executivo paulista na campanha de Alex à Prefeitura de São Bernardo.

Bom Prato

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou a realização de concurso entre munícipes para escolher o nome do terceiro restaurante Bom Prato a ser instalado na cidade, no Parque São Bernardo, região do Baeta Neves. A ordem de serviço para o início das obras foi expedida na quinta-feira. A previsão da administração é que a unidade seja inaugurada ainda neste ano, com previsão de servir 1.800 refeições diárias, a um custo popular que varia de R$ 0,50 (café da manhã) a R$ 1 (almoço e jantar).

Protesto

Dois projetos do prefeito José de Filippi Júnior (PT) foram retirados da pauta da sessão de quinta-feira da Câmara de Diadema devido a protestos. Propostas – que visam instituir os Planos Municipais para Infância e Adolescência e pela Primeira Infância para o período 2024-2033 – foram removidas por iniciativa do próprio Executivo, após cerca de 50 pessoas ligadas a igrejas evangélicas se posicionarem, das galerias, contra a presença de suposta “ideologia de gênero” no texto.