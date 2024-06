Após ‘pito’, Zacarias encontra Bolsonaro

Após ter levado um “pito” por ter usado a imagem de Jair Bolsonaro (PL) em outdoors sem sua autorização, o vice-prefeito de Santo André e pré-candidato ao Executivo da cidade, Luiz Zacarias (PL), reuniu-se na tarde de quinta-feira com o ex-presidente na sede dos liberais, em Brasília.

Ambos debateram os cenários políticos nacional e regional e, em um momento de descontração, Zacarias presenteou o ex-presidente com uma camisa do Santo André – Bolsonaro, como se sabe, é um apreciador de camisetas de futebol, com um acervo de 4.000 exemplares. O ex-presidente também assinou uma peça de roupa do acervo pessoal do andreense.

Com o encontro, Zacarias tenta desfazer a péssima repercussão nas redes sociais do pedido feito em maio por um dos perfis oficiais de Bolsonaro no X, antigo Twitter, para que o vice-prefeito removesse da cidade os outdoors em que ambos apareciam juntos.

O andreense teria usado a imagem do ex-presidente sem autorização. “Na cidade de Santo André um tal de Zacarias, que nem conhecemos, está utilizando imagem num cartaz de outdoor junto ao presidente Bolsonaro. Peço que retire imediatamente esse outdoor não autorizado”, publicou o perfil.

O uso da imagem foi interpretado como uma tentativa de Zacarias de demonstrar proximidade com o ex-presidente, com o objetivo de alavancar sua pré-candidatura ao Paço Municipal. Depois do episódio, o pré-candidato chegou a divulgar vídeo no qual o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reafirma o apoio dele ao andreense.

Segundo a assessoria de Zacarias, o encontro de quinta-feira foi combinado “extraordinariamente”, aproveitando um espaço na agenda do ex-presidente. Também participou da agenda a presidente do PL em Santo André, Viviane Cardoso.