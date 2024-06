Chicão mira fortalecimento da indústria e geração de emprego

Nome ligado ao sindicalismo, Chicão Pereira (PT) se coloca como pré-candidato a vereador em São Bernardo. Se eleito, ele pretende trabalhar para o fortalecimento da indústria da cidade e a geração de emprego. Um dos trunfos para que isso ocorra é a proximidade que mantém com lideranças do governo federal, dentre elas o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT).

“Minha bandeira principal é o emprego. Quero aproveitar essa política industrial do governo federal, junto com Luiz Fernando (Teixeira, deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Bernardo), para trazer investimento. Nós vamos fazer de tudo todos os dias para gerar emprego, porque é uma demanda que a cidade precisa”, afirmou.

Chicão afirma que, na Câmara, poderá propor projetos ligados ao tema, além de aconselhar o prefeito no sentido de dar andamento a propostas que venham a fortalecer a indústria e o empreendedorismo, pensando principalmente nos mais jovens.

“A juventude não quer muito trabalhar em fábrica 30 anos como eu trabalhei. Quer trabalhar é no seu negócio próprio. É preciso que haja incentivo no que se refere aos impostos municipais”, afirma.

Ele sugere, inclusive, um escalonamento na tributação para os novos negócios, como forma de incentivo à instalação e à sobrevivência. “Por exemplo, que o empreendedor pague 50% dos impostos no primeiro ano, 75% no segundo até chegar a 100% no terceiro”, destaca.

Chicão aposta na passagem de Luiz Fernando para o segundo turno da eleição e diz que o deputado estadual chega a camadas da população nas quais o PT normalmente não tem penetração. “Ele é empresário, evangélico. Vamos andar com ele pela cidade e nos apresentar para a população”, afirma.

O pré-candidato critica os parlamentares que compõem a atual legislatura. “São office-boys do prefeito. Ele tem 25 vereadores na base. Praticamente não tem oposição, por isso não aparece nada de ruim dele”, aponta.