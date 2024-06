Banco do Brasil anuncia R$ 92 mi de investimentos para Santo André

O Banco do Brasil e a Prefeitura de Santo André firmaram nesta sexta-feira (7) convênio de investimento de R$ 92 milhões para obras de infraestrutura na cidade. Os recursos serão separados em dois contratos e contemplarão o município nos próximos 12 meses.

O primeiro contrato será de R$ 25 milhões. O valor vai contemplar a modernização da Praça de Atendimento do Paço do Municipal, ampliação e mudança de local do COI (Centro de Operações Integradas), além da construção da Usina de RCC (Resíduos de Construção Civil).

O segundo acordo é na ordem de R$ 67 milhões. Desse total, R$ 35 milhões serão para o programa Rua Nova e R$ 13,5 milhões para revitalização de áreas verdes, como as praças Oscar Klein, Florindo Galhardo, Américo Brasiliense, Lamartine, São Camilo de Lellis e Roque José Orsate, assim como o Parque do Pedroso. Outros R$ 12 milhões vão para obras de edifícios públicos (museu, Casa da Palavra, programas de saúde no Jardim Marek e Moisés Fucks, projeto executivo da Rua Oliveira Lima e Ginásio Noemia Assunção). Também terão R$ 6,5 milhões para obras de drenagem/intervenções em núcleos da cidade.

De acordo com superintendente nacional do setor público do Banco do Brasil, Elias Almeida da Silva, a instituição tem área focada nas demandas dos Estados e cidades. Por isso, foi possível tirar do papel o investimento para Santo André. “Ações como essa estão aliadas ao objetivo do banco em ser relevante na vida das pessoas. São obras essenciais, como de mobilidade, infraestrutura e saúde. Oferecemos soluções, crédito e fomento ao crescimento do município. Desejamos que essas obras sejam executadas com velocidade e qualidade e que possamos logo mais estar celebrando mais parcerias assim”, afirmou o presidente nacional do setor público do Banco do Brasil, Elias Almeida da Silva.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) informou que boa parte das revitalizações será entregue ainda neste ano.

“As praças ficam com certeza prontas neste ano. O COI, museu e a Praça de Atendimento do Paço ficam para 2025. O programa Rua Nova é praticamente imediato. Então, diria que metade desse investimento a gente entrega ainda esse ano. A gente contava com esses investimentos porque temos sido referência e exportamos políticas públicas. Essa parceria é fruto da recuperação da credibilidade financeira da cidade. Vamos atualizar a Praça do Paço e todo projeto executivo já foi aprovado nos órgãos de defesa de patrimônio. Outro importante equipamento incluído nesse pacote é a ampliação do COI. Tínhamos 32 câmeras, agora temos 3.000 câmeras. Precisamos de um local maior e o aporte vai viabilizar essa mudança.”