Mauá terá esquema de trânsito especial neste final de semana

A 37ª Festa Junina de Mauá começa neste final de semana e a Prefeitura vai implantar um esquema diferenciado de trânsito nas noites do evento, principalmente na região do Paço Municipal, para garantir segurança aos pedestres e motoristas, durante a dispersão do público após os shows. Agentes de trânsito e a sinalização serão reforçadas no período. O transporte públicos será desviado para essas rotas alternativas também.

Nos dias 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de junho, a Passarela Central que passa por reformas, será fechada por volta das 23h. Por conta disso, a avenida João Ramalho, no sentido Santo André/Ribeirão Pires, será interditada entre o Viaduto Juscelino Kubitschek e a rua São Silvestre. Motoristas serão orientados a desviar pela Avenida Papa João XXIII ou então por dentro do Parque São Vicente. A avenida Alberto Soares Sampaio, também pode ser um alternativa.

Outra importante mudança temporária será no Viaduto Papa João Paulo II. Também por volta das 23h, a via será fechada para veículos, na altura da rua do Comércio, no sentido Centro/Capitão João, para que os pedestres possam chegar em segurança à região do calçadão e do Terminal Central. Motoristas que precisam se deslocar no sentido Santo André, devem optar por seguir no corredor das avenidas Antonia Rosa Fioravanti e Alberto Soares Sampaio. Quem pretende acessar a Capitão João no sentido Ribeirão Pires, uma das alternativas existentes, é acessar a rua dos Bandeirantes, e chegar até a avenida Brasil ou ao Viaduto da Saudade.

Assim que a dispersão dos pedestres for concluída, o tráfego totalmente liberado tanto na avenida João Ramalho, quando no Viaduto Papa João Paulo II.