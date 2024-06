Obituário - 10 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Josias Malta, 97. Natural de Piraju (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Alexandrão, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Apparecido Nunes, 93. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim /Santo Antonio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Evangelina de Oliveira, 93. Natural de Picos (PI). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério no Piauí.

Raimundo Nonato Pereira, 91. Natural de Curvelo (MG). Residia no parque Capuava, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Marin Toledano, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Silva, 86. Natural de Cataguases (MG). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Rodrigues de Araújo, 86. Natural de São Fernando (RN). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Marfil, 83. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria Olívia Francelino, 80. Natural de Catolé do Rocha (PB). Residia no Pedro II, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Fernandes Villas Boas, 79. Natural de Silvianópolis (MG). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emiko Endo Marumoto, 77. Natural do Japão. Residia no Parque Minas Gerais, em Ourinhos (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério Municipal de Ourinhos.

Marli Argentino, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos Guirão, 70. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Publicitário. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Aparecido da Silva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Chefe de cozinha. Dia 5, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes dos Santos Lima, 55. Natural de Mata Grande (AL). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Luiz dos Passos Dias, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Serralheiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amanda Santos de Souza, 23. Natural de Barueri (SP). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Caixa. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Maria Faustinone Prates, 100. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

José Antônio de Matos, 90. Natural de Conceição das Pedras (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria dos Anjos Esteves dos Santos, 69. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Linaldo Pereira Alves, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Jair Falavinha, 76. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Alexandra Pereira da Silva, 51. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Centro de São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Laudelina Rosa de Jesus, 81. Natural de Seabra (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Dilermando Franklin Antonio, 76. Natural de Carmo da Paranaíba (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Edilberto Nazareno Bezerra da Cunha, 53. Natural de Oeiras (PI). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Pedreiro. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz.

Márcio Maria Moura, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Ramon Bragança Rodrigues, 19. Natural de Cajamar (SP). Residia no Jardim Silvia. Dia 5, em Diadema. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

MAUÁ

Abílio Rego Lobo, 83. Natural de Utinga (BA). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Rosa Maria Zaccari de Oliveira, 73. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Clarice Daniel de Mira, 69. Natural de Leópolis (PR). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

José Tomaz da Silva, 81. Natural de Maraial (PE). Residia no bairro Santo Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Ivone Fernandes Ribeiro Trevisan, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 5, em Santo André. Cemitério São José.

Adonias Cândido Mota, 74. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 5. Em Santo André. Cemitério São José.

Vagner Sebastião da Silva, 68. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.