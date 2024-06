Obituário - 8 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Dolores Roselen, 95. Natural de Cambará (PR). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice de Oliveira Nunes, 93. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa Cirqueira, 88. Natural de Espinosa (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edite da Silva Souza, 87. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim Ciprestes, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Merita Lago Rodriguez, 86. Natural da Espanha. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Fernando Rodrigues Pinto, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida Mendes Alves, 82. Natural de Jequeri (MG). Resiia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 3. Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

João Marcos Lima de Andrade, 79. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Nazareth Cesário, 79. Natural de Perdões (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha da Silva dos Santos, 77. Natural de Juazeiro (BA). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Zuleica Moia Ruiz Fermino, 77. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Francisca de Jesus, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Adélia Mitsuko Shimizu, 72. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Dorival Pissinato, 71. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Terra Roxa (SP).

Maura Maria de Lima Soares Pinto, 62. Natural de Nova Granada (SP). Residia no Jardim Ipanema, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Parque Jaraguá, em São Paulo.

Pedro Crispim da Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias da Silva, 58. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bianka Franco Pereira, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Tatialaine Pires da Silva Farias, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Conjunto Residencial José Boni, em São Paulo. Dia 3, em Santo André. Cemitério Jardim do Pêssego, em Itaquera, Capital.

Reinaldo Bailhão dos Santos, 35. Natural de Mauá. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pintor. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felipe Valdina Lopes do Nascimento, 20. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Motoboy. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Oliveira Silva, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bryan Fernando Alex de Carvalho Amorim, sete anos. Natural de Campínas (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Goyti Fuginaga, 88. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Amauri Estevam Sabatini, 73. Natural de São Bernardo. Residia na Ponta da Praia, em Santos (SP). Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Camal Barcha, 90. Natural de Uchôa (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

Claudines Risco Lopes, 77. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Fernanda Yasuda, 77. Natural de Portugal. Residia no bairro Cerâmica. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria de Lourdes Camargo, 88. Residia no bairro Paraíso. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Érica Cristina Pereira Pires, 81. Natural de Diadema. Residia na Vila Fachini, em São Paulo. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Dalva Dutra Moreno, 80. Natural de Wagner (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Lindinalva Maria da Conceição Coelho, 78. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Marlene Conceição dos Santos, 75. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Niuva Maria de Souza Rosa, 68. Residia na Cidade Júlia. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Edison Francisco da Silva, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alberto de Medeiros, 59. Natural de Mossoró (RN). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Silva Góis, 59. Natural de Pedro Alexandre (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Nascimento de Souza Filho, 51. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema

Maria da Guia Alves de Lima, 51. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Vicente Eugênio Silva, 51. Residia no Jardim Jabaquara. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Natália Ferreira dos Santos, 36. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Carvalho de Faria, 90. Natural de Natividade da Serra (SP). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 1º de junho. Cemitério São José.

João Oscar Martines, 84. Natural de Araraquara (SP). Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pies. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Nazaré Reis da Silva Simões, 67. Natural do Estado de Alagoas. Residia no parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Rosana Peduzzi, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.