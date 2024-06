Palavra do Leitor - 7 de junho de 2024

Camila Pergentino – 1

‘Câmaras propõem moção de apoio a repórter do Diário’ (Política, dia 5). Como jornalista e pessoa democrática, me solidarizo com a colega Camila Pergentino, que foi constrangida durante coletiva à imprensa em São Caetano. Prefeito José Auricchio Jr. foi infeliz e autoritário ao impedir a participação do Diário por meio da jornalista. Auricchio foi retrógrado em sua postura ditadora e machista. Lamentável assistir à volta da censura pelas mãos do prefeito da cidade.





Ubiratan Ribeiro Figueiredo

Vereador de São Caetano

Camila Pergentino – 2

Quero parabenizar a Câmara de São Caetano, que, na última sessão, apoiou a jornalista Camila Pergentino, que estava presente. Eu, como jornalista profissional, falo que nossa imprensa deve ser justa e não nos proibir de fazermos nosso trabalho. Parabéns, Camila, pelo ato de apoio a você.





Fernando Zucatelli

São Caetano

Securitização

‘Securitização pode dar até R$ 2 bi para região’ (Política, ontem). Tomei conhecimento que o presidente poderá sancionar um projeto de lei que poderá gerar até R$ 2 bilhões em receitas imediatas para os municípios da região. O texto foi aprovado na Câmara Federal, por 384 votos a favor, 59 contra e uma abstenção. O deputado federal Alex Manente, relator do projeto, faz boas menções a respeito do projeto, inclusive que dará aos municípios a capacidade imediata de investimentos e, ainda melhor, sem nenhuma nova taxação. Não tenho condições de avaliar o projeto, mas deve ser bom, pois obteve expressiva votação na Câmara. Também vejo com bons olhos o fato desse dinheiro poder tirar do sufoco os novos prefeitos, que herdarão uma cidade endividada. Agora é preciso que os municípios, por meio do prefeitos e dos vereadores, pensem em diminuir os custos, cortando gastos desnecessários, obras e compras superfaturadas, Câmaras Municipais caríssimas etc. Se tais medidas não forem tomadas, não haverá recursos financeiros capaz de estancar a sangria dos cofres públicos.





Roberto Canavezzi

São Caetano





‘Geada química’

“Cetesb afirma que pode punir Recap por ‘geada química’” (Setecidades, dia 3). Sobrevivemos poucos minutos sem ar. Por enquanto, o ar é bem público – não foi privatizado. Ocorre que tem que ser protegido do forte interesse econômico – para a nossa sobrevivência, e pagamos órgão estadual para isso. A Cetesb sempre nos surpreende com suas respostas. No episódio último, responde que não terminou suas analises, mas, já defende a Recap, antecipando que foi um episódio pontual, minimizando as consequências de momento e eventuais futuras. Mal comparando, lembramos que a bomba atômica também foi um episódio pontual. Na verdade, espera que o assunto deixe de ser destaque, e nada vai fazer. Para os prejudicados, só resta aguardar o próximo “episódio pontual”.





Evaristo de Carvalho Neto

Santo André

Arroz

Contrariando os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que afirmam que mais de 80% da safra já haviam sido colhidos antes do catastrófico evento climático que assolou aquele Estado, tornando-se totalmente desnecessária a importação do produto, pois não haveria desabastecimento, o desgoverno Lula insistiu na importação de 263 mil toneladas a R$ 5/kg, que deverá chegar ao consumidor a R$ 4/kg, ou seja, só aí 20% do dinheiro de nossos impostos foi jogado no lixo. Além do mais, por desconhecer sua origem, se há controle agrícola no plantio, se a colheita não envolve mão de obra escrava etc. é que eu continuo consumindo de produtores nacionais.





Vanderlei Retondo

Santo André

Soro antiofídico

‘Grande ABC não dispõe de soro antiofídico’ (Setecidades, dia 3). Com surpresa, através de reportagem publicada neste Diário, soubemos que nenhum hospital da região tem o soro antiofídico. Na realidade, estranhamos esta situação e gostaríamos de saber o porquê da falta deste soro nas sete cidades do Grande ABC, contando com a interferência deste Diário.

Jose Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo