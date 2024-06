Beira o despropósito essa perseguição e torcida contra o ‘Chega Mais’

Não sei se existe um pouco de má vontade ou torcida contra mesmo, mas com certeza há uma cobrança das mais exageradas em torno da audiência do ‘Chega Mais’ do SBT.

Uma história que se repete todos os dias, imediatamente após a sua exibição. Nas redes sociais, então, é uma festa. Há quem comemore.

Que me perdoem as vozes em contrário, mas o que se observa é uma perseguição rasteira, que beira a idiotice ou a um completo desconhecimento de televisão.

Tudo se resume a um dado bem simples: o programa está numa faixa de horário que historicamente tem um ‘x’ de aparelhos ligados.

Não existe como, por razões as mais diferentes, de um momento para o outro, aumentar esse número.

Claro que a audiência do ‘Chega Mais’ poderá crescer, mas com o tempo e persistência, havendo sempre o indispensável desejo de cair na graça do telespectador e criar o tão indispensável hábito.

Não se tem notícia de outra maneira. Tem toda uma equipe envolvida, que merece, no mínimo, respeito. O quanto pior, melhor, este sim, sempre merece o maior dos desprezos.

TV TUDO

Vai mudar

‘Vou te Contar’, programa da Claudete Troiano, deixará de ser exibido ao vivo nas manhãs da Rede TV!. Em breve, só gravado. Na semana que vem, inclusive, a equipe dela, para montar uma frente, terá que produzir um a mais por dia para deixar em estoque.





Próximo do fim

Sobre as transmissões do Brasileirão no ano que vem, por parte das plataformas abertas, a concorrência pelo pacote da Liga Forte está bem acirrada. Fonte segura. Existem três propostas fortes na mesa e acredita-se que a decisão deve sair nas próximas semanas.

Presta atenção

O que se sabe é que entre as plataformas pagas, além daquelas usuais e já presentes no Brasil, acabou de entrar uma global, que ainda não está no nosso mercado. Ou até aqui nunca disputou direitos esportivos brasileiros. Não dá pra chutar, mas há indícios muito fortes de quem se trata.

Transplante duplo

Com enorme satisfação, a coluna pode anunciar que o amigo Antonio Zimmerle está salvo, após transplantes de rim e fígado realizados nos Estados Unidos. O período da rejeição foi superado e dentro de mais 15 ou 20 dias ele estará retornando para casa. O apoio e os esforços da mulher dele, Jucilene, foram fundamentais.





Nota da Band

Antonio Zimmerle passou por sérios problemas de saúde desde o início deste ano e depois de enfrentar vários desafios para seu tratamento no Brasil por conta de uma legislação brasileira sobre transplantes, para sobreviver, só restou a ele e à sua esposa, Jucilene Maia, angariar recursos para fazer o tratamento nos Estados Unidos já que necessitava de um complexo procedimento de duplo transplantes, de fígado e rim. Foi justamente um cirurgião brasileiro, Rodrigo Vianna, de grande prestígio e diretor do maior centro de transplantes dos Estados Unidos, o Miami Transplant Institute, que o ajudou. Os transplantes aconteceram no dia 25 de maio. Zimmerle se recupera muito bem das cirurgias realizadas no Jackson Memorial Hospital e deverá retornar ao Brasil no final deste mês com muitos projetos em andamento. Trabalhando há 20 anos nos Estados Unidos, o médico paranaense reconhecido internacionalmente por sua expertise em transplantes de múltiplos órgãos voltará ao Brasil em breve com sua equipe para atuar no hospital Vila Nova Star, da Rede D´Or, na capital paulista.

Tudo a ver

Ainda sem data de estreia no Disney+, a série ‘Jogo Cruzado’, com José Loreto e Carol Castro, além do embate individual entre um ex-jogador e uma jornalista na bancada de um programa na TV, acompanha as mudanças que o jornalismo enfrenta num mundo dominado cada vez mais pelo entretenimento e redes sociais. Leandro Ramos, Ravel Cabral, Danilo Moura, Aline Dias, Nando Cunha, Arthur Kohl, Roberto Birindelli, Gabriel Santana e Wesley Guimarães também estão no elenco. A direção é de Pedro Amorim.