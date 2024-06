Tom Bower, ator de Duro de Matar 2, morre aos 86 anos de idade

Em 2024, muitos fãs foram surpreendidos com notícias de artistas que morreram.

Tom Bower morreu aos 86 anos de idade no dia 30 de maio enquanto dormia em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia foi informada ao The Hollywood Reporter por Mary Miller, cunhada do ator.

O astro era conhecido por ter atuado no seriado Os Waltons e no filme Duro de Matar 2. Alguns de seus outros trabalhos foram A Balad de Gregório Cortez, Nixon, El Camino: A Breaking Bad Movie e Vicio Frenético. Um de seus papéis mais recentes foi na série Lucky Hank.