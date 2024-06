Integrantes do governo Lula vêm à região para alavancar petistas

Dois integrantes do primeiro escalão do presidente Lula estarão hoje no Grande ABC para participar de agendas com pré-candidatos petistas aos Executivos municipais. Em São Bernardo, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), será recebido por Luiz Fernando Teixeira. Em Santo André, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior (PT), participará de evento com Bete Siraque. Os encontros serão realizados no Sindicato dos Metalúrgicos das respectivas cidades e ocorrem no momento em que as pré-candidaturas petistas buscam ganhar força na região.

Em Santo André, a visita de Miriam Belchior está agendada para as 18h, enquanto a de Jader Filho, para as 19h. Miriam e Bete vão lançar a plataforma do programa de governo participativo da petista, chamada “Escutar e Construir”. Luiz Fernando e o ministro também devem discutir planos para uma possível gestão do atual deputado estadual, com enfoque na construção de moradias, contenção de encostas – obras para evitar deslizamentos de terra –, regularização fundiária e urbanização de comunidades e núcleos.

Ambos os pré-candidatos disseram ter apoio do governo para impulsionar as pré-campanhas. O deputado estadual assegurou, em entrevista ao Diário concedida em maio, que o presidente Lula virá a São Bernardo “quantas vezes forem necessárias”, e sua presença deverá ocorrer nos principais momentos. Já a ex-vereadora garante que a primeira-dama do país, a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, também vai estar na cidade para participar de sua campanha. De acordo com Bete, uma reunião sobre o assunto já foi realizada em Brasília. As datas ainda não estão definidas.

Se eleita, Bete será a primeira mulher a comandar o Executivo de Santo André. A pré-candidata, que levanta a bandeira da igualdade de gênero, adiantou, em entrevista ao Diário, que a implementação da tarifa-zero no transporte público vai fazer parte de seu plano de governo – o tema poderá ser discutido hoje. Miriam é ex-ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão e comanda o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), vitrine das gestões petistas e relançado por Lula no ano passado. Natural de Santo André, Miriam foi casada com o ex-prefeito Celso Daniel (1951-2002).

Luiz Fernando anunciou a visita, nos próximos dias, de outros ministros de Lula para debater possíveis projetos e investimentos no município. Além de Jader Barbalho Filho, virão Silvio Almeida (sem partido), ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania; e Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Segundo pesquisa realizada pelo instituto Paraná pesquisas a pedido do Diário e publicada na última semana de maio, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) lidera a corrida pelo Paço de São Bernardo com 31,8% das intenções de voto, seguido por Flávia Morando (União Brasil), com 17,4%; Marcelo Lima (Podemos), com 17%; Luiz Fernando Teixeira (PT), com 12,9%; Rafael Demarchi (Novo), com 6,1%; e Claudio Donizete (PSTU), com 0,3%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código alfanumérico SP-02825/2024



DIADEMA

Amanhã, será a vez do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), recepcionar Guilherme Simões, secretário nacional de Periferia do Ministério das Cidades, para o lançamento do programa federal Periferia Viva, de qualificação de núcleos habitacionais, que está no pacote do Novo PAC. O município vai receber R$ 200 milhões para investimentos nos núcleos Gazuza e Marilene.