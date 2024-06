Fábio Picarelli deixa a Pasta de Meio Ambiente

O advogado Fábio Picarelli (Podemos) pediu exoneração do comando da Secretaria de Meio Ambiente de Santo André. A saída foi publicada nos atos oficiais do município. Picarelli ocupava o cargo há quase seis anos e atribuiu a decisão à “necessidade de se dedicar às atividades profissionais”. Seu substituto, em caráter interino, será o secretário adjunto, Alexandre Aldino Campos.

Ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, o agora ex-secretário é sócio do escritório Picarelli & Leonessa Advogados Associados – que tem, entre seus clientes, há quatro meses, a apresentadora Ana Hickmann, envolvida em uma disputa judicial com o ex-marido Alexandre Correa.

“Exerci de forma muito intensa a missão pública de cuidar da pasta do Meio Ambiente de Santo André. Porém, preciso, no momento, me dedicar a várias questões pessoais e profissionais que estão demandando atenção”, afirmou. “Com relação à defesa de Ana Hickmann, nossa banca já patrocina parte de seus interesses há quatro meses, sob a coordenação do meu sócio Roberto Leonessa”, prosseguiu, negando que a defesa da apresentadora tenha motivado sua saída.

Picarelli também ressaltou que não está deixando a política. No início de abril, o advogado filiou-se ao Podemos, partido que integra a base do prefeito Paulo Serra (PSDB), e colocou-se à disposição do grupo político para um possível ingresso na chapa governista ao Paço andreense.

A disputa ao Legislativo, agora, não seria mais possível para Picarelli, uma vez que o prazo de desincompatibilização da secretaria para concorrer à Câmara acabou em 3 de abril. Para o Executivo, porém, o prazo é 6 de junho.

RESPEITO

“Minha filiação atende ao convite da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), com aval do prefeito Paulo Serra, a quem sou muito grato pela oportunidade de servir minha cidade. Tenho muito respeito pela atividade de vereador, mas nunca foi minha pretensão. Qualquer candidatura, dentro desse contexto, sempre dependerá de eventual convite das lideranças citadas e da concordância da minha família.”