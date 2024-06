Filippi coloca o PSD na dianteira pela vice

Prefeito de Diadema e pré-candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT) disse ontem que seu companheiro de chapa deve sair do PSD, presidido nacionalmente pelo secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. A declaração foi dada durante o podcast Política em Cena, do Diário.

“O PSD tem já um pleito, e eu conversei com o Gilberto Kassab, e está numa posição, vamos dizer, já de uma certa proximidade maior nesta questão da vice, mas ainda não está definida”, disse o petista, citando que a definição deve ficar para o próximo mês. A atual vice, Patty Ferreira (PT), será candidata a vereadora.

Filippi explicou que a federação da qual o PT faz parte, que inclui PV e PCdoB, decidiu que a vaga de vice seria usada para ampliar a coalizão pela reeleição. A aliança já conta com nove partidos, entre eles Psol, Rede, PSB, PDT e União Brasil.

Dentro da construção de um novo plano de governo, Filippi também ressaltou os últimos índices de criminalidade registrados no município. “Em maio e em abril, quando tivemos a última consolidação dos índices mensais, Diadema não teve nenhum homicídio. No ano passado, tivemos um, o que demonstra como nossa cidade avançou muito na área da segurança.”

O prefeito ainda destacou que totens de segurança foram instalados na cidade, resultando em uma redução média de 35% nos índices de criminalidade no entorno dos novos equipamentos, incluindo a redução de furtos e roubos.

Ao longo do programa, o atual prefeito de Diadema falou sobre projetos para saúde e educação, como a chegada do segundo CEU, que será construído onde hoje é a Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) Professora Fabíola de Lima Goyano, no Jardim União, e um novo hospital que começou a ser construído em maio no espaço que ocupa o Paço Municipal.

CONVÊNIO

Filippi também anunciou que Diadema receberá neste sábado o Secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, a fim de assinar o convênio para repasse de R$ 200 milhões a serem investidos na urbanização de grandes núcleos.

A entrevista completa pode ser conferida nos canais de transmissão do Diário.

