Relacionamento é tema do 'Jogo da Palavra-Chave', de sul-caetanense

Não existe receita para que um relacionamento dê certo. Mas algumas atitudes ou até estratégias podem ajudar e muito para que a vida a dois – seja de um casal, pais e filho ou amigos – volte a ser satisfatória. E é justamente esse o teor do Jogo da Palavra-Chave, método criado pela psicóloga de São Caetano, Priscila Redder, que dá nome ao livro que ela acaba de lançar.

Na publicação, escrita com base em seus 17 anos de experiência clínica, Priscila mergulha fundo nas dinâmicas dos relacionamentos, desvendando os mecanismos inconscientes por trás das ações e reações. Ela aborda os principais desafios enfrentados nas diversas formas de convivência familiar, independentemente de sua composição ou tamanho, e demonstra como o Jogo da Palavra-Chave pode ser uma ferramenta poderosa na reconstrução e no fortalecimento dos laços afetivos.

“Na minha experiência clínica e pessoal, percebi que não somos ensinados a nos relacionar de maneira saudável, isso devido a uma alienação que inevitavelmente acontece na formação do nosso psiquismo. Escolhi, portanto, como um propósito de vida, levar esse conhecimento e ajudar o maior número de pessoas a desenvolver a habilidade de se relacionar bem”, explica a especialista que, desde 2019 ministra palestras sobre autoconhecimento e relacionamentos.

Recomenda-se que o Jogo, projetado para promover insights e conexões emocionais, seja conduzido com a supervisão de um mentor externo à relação, capaz de identificar as palavras-chave relevantes na situação. No entanto, para aqueles que possuem um grau de autoconhecimento ou experiência em terapia, é possível seguir o passo a passo descrito no livro. Esse método não só ajuda a identificar as situações que desencadeiam gatilhos dolorosos do inconsciente, resultando em desentendimentos, mas também a nomeá-las – daí o encontro da palavra-chave – e a implementar estratégias para reduzir os conflitos do dia a dia, além de ensinar a respeitar as diferenças.

O Jogo é indicado para casal, já que aprimora a comunicação e fortalece o vínculo afetivo, promovendo maior compreensão e conexão emocional entre os parceiros. Também busca facilitar a resolução de conflitos e promover cultura de diálogo aberto em famílias, incentivando a expressão honesta de sentimentos e necessidades. Já no contexto profissional, ajuda a melhorar a comunicação entre colegas de trabalho, estimulando a colaboração, a coesão da equipe e a resolução eficaz de problemas. E, por fim, pode apoiar terapeutas e profissionais de saúde mental nas práticas clínicas, oferecendo ferramenta eficaz para explorar questões emocionais, promover o autoconhecimento e facilitar o processo terapêutico.

“O Jogo da Palavra-Chave é uma sugestão de um modo de relacionar com o outro em que a diferença de opiniões e desejos conseguem coexistir sem que isso seja um problema. Quem aprende o Jogo passa a se relacionar com mais respeito por si mesmo e pelo outro, dá melhores exemplos aos outros, cria filhos mais seguros de serem amados, iniciando um ciclo de relações mais saudáveis e curativas, vai que a moda pega e isso transforma o mundo”, afirma Priscila.

Para saber mais sobre o método, o livro está à venda no site da Proattiva Livros. Priscila também promove workshops e está disponível para entrevistas que abordam a saúde mental em seus diversos aspectos. Mais informações no seu site ou no Instagram.

A AUTORA

Priscila Redder, psicóloga e psicanalista, é especialista em Saúde Mental e Neurociência. É qualificada para aplicação de Neuromodulação de Tecnologia REAC® e habilitada internacionalmente em EFT, Matrix de Reimprinting, além de uma das pioneiras no Brasil a associar tecnologia avançada aos tratamentos convencionais na área da psicologia. Desenvolveu o projeto terapêutico U.THERAPY®, que já ajudou mais de 240 pessoas a descobrir o propósito de melhorar a qualidade de vida, além do Jogo da Palavra-Chave, tema de seu primeiro livro.