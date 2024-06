Após 1ª vitória, Ramalhão foca em confronto direto

Com a goleada por 5 a 2 sobre o Costa Rica-MS na última rodada, o Santo André subiu para a quinta colocação do Grupo A7 da Série D do Brasileiro, com seis pontos, e reacendeu as esperanças de classificação para a segunda fase.

Foi a primeira vitória do Ramalhão na competição, e de acordo com o técnico Leston Junior, o elenco andreense merecia o resultado antes. “Tivemos outros jogos em que produzimos tanto quanto no último compromisso, a diferença foi a efetividade. Foi a partida em que mais tornamos nossas chances em gols”, explicou o comandante. Segundo ele, o triunfo pode potencializar a motivação do elenco para a sequência da temporada.

A vitória deixou o Ramalhão a dois pontos do Pouso Alegre-MG, primeiro clube na zona de classificação. As equipes se enfrentam nas duas próximas rodadas da Série D. O primeiro embate contra os mineiros será no próximo sábado (8), no Estádio Bruno Daniel, às 15h.

“Esperamos ter o apoio da nossa torcida. É fundamental e muda a atmosfera do jogo. Vamos com humildade e respeito para a partida. Esperamos a vitória para chegar ao G-4 e não sair mais”, disse o goleiro João Gabriel, que também define os dois próximos compromissos como “finais”.

Já o técnico Leston Junior reconhece a qualidade do adversário, e revela que a preparação durante a semana tem sido dura. “Eles fazem jogos com um nível de regularidade muito grande, então temos de treinar de uma forma proporcional à dificuldade esperada. Vamos procurar neutralizar os pontos fortes do Pouso Alegre e potencializar o que temos de bom”, disse.