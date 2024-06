Kiko Dinucci, ZK e Candombanda levam diversidade musical ao Sesc Santo André

Em uma parceria musical inédita que promete celebrar a riqueza sonora da cultura afro-brasileira, o renomado músico Kiko Dinucci se une a ZK e sua banda, a Candombanda, para uma apresentação única. O projeto que busca reverenciar a música preta mundial, mergulhando em raízes africanas, cânticos dos negros escravizados e unindo estilos como R&B, Soul, Rap e elementos tecnológicos em uma verdadeira viagem musical. O show será no Sesc Santo André, no dia 14 de junho, às 20h. As vendas já estão abertas e os ingressos custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).





A banda Candombanda, composta por Danilo Sanches, Isabella Oliveira, Matheus Rocha, Jennifer Cristina, DJ Markera (King Madrugada) e Natália Pacheco, traz à tona elementos de R&B e ritmos das religiões de matriz africana em suas apresentações, intensificando a experiência sonora. Além do talento de Kiko Dinucci, o show contará com a presença de convidados especiais, como Una Martins, artista e performer de Recife, o rapper Zoioomc e o cavaquinista Flávio Augusto.

O ingreso antecipado pode ser adquirido pelo site https://www.sescsp.org.br/programacao/zk-e-banda-candombanda-convida-kiko-dinucci/.