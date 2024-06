Fausto Silva usa máquina portátil para fazer hemodiálise após transplante de rim

Ao que parece, Faustão segue lutando pela vida, mas, agora, com uma ajudinha extra. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o apresentador segue fazendo hemodiálise no rim transplantado, porém com uma máquina moderna portátil.

O aparelho permite que o Fausto Silva tenha mobilidade pela casa para fazer o tratamento com maior conforto. Contudo, ainda segundo o jornalista, o ainda uso dele quer dizer que o órgão apresentou problemas.

O transplante de rim aconteceu em 26 de fevereiro de 2024, seis meses depois dele passar pelo transplante de coração.