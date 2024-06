Bete Siraque diz que Janja virá a Sto.André

Pré-candidata a prefeita de Santo André, a ex-vereadora Bete Siraque (PT) garante que a primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela Lula da Silva, a Janja, vai estar na cidade para participar de sua campanha à sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB). De acordo com a petista, reunião neste sentido já foi realizada em Brasília e a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria demonstrado interesse em participar das agendas das candidatas do partido Brasil afora. As datas ainda não foram definidas, mas dependem de negociação com o cerimonial do Palácio do Planalto. Enquanto isso, Bete intensifica as conversações para definir o nome do pré-candidato a vice. No momento, destacam-se na corrida o petroleiro Pedro Augusto (Psol) e o ex-supersecretário andreense Nilson Bonome (PDT).

BASTIDORES

Plano de governo

Depois de anunciar o ex-prefeito William Dib (PSB) como seu companheiro de chapa na disputa pela Prefeitura de São Bernardo, o deputado estadual e pré-candidato petista ao Executivo da cidade, Luiz Fernando Teixeira (foto), pretende dar ênfase à formulação de seu plano de governo, para o qual espera contar com o apoio do governo federal. A partir da próxima sexta-feira, o postulante ao Paço pretende iniciar uma série de rodadas de discussão com ministros do presidente Lula, a fim de debater possíveis projetos e investimentos. O primeiro a participar é Jader Filho, titular da pasta das Cidades. A agenda está marcada para as 19h. “O Ministério das Cidades tem grande importância na vinda de unidades habitacionais que podem melhorar a qualidade de vida da população”, disse o petista.

Azul x vermelho

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), recomenda que o pavimento de ciclovias e ciclofaixas seja pintado com tinta vermelha, cor que tem desaparecido das vias de São Caetano. Prova disso é que, recentemente, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) teria pintado as faixas de azul - o que, para a oposição, indicaria suposta propaganda do governo tucano. Os vereadores Edison Parra (Podemos) e Bruna Biondi (Psol) argumentaram, durante a votação e discussão do Projeto de Lei “Ciclovia Brasil”, que ocorreu nesta terça-feira (4) na Câmara, que a demarcação azul é recomendada apenas para sinalizar áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque de deficientes. O vereador Dr. Marcos Fontes (PP) defendeu o projeto, ao argumentar que se trata de um projeto de saúde pública e de lazer.

Sessão solene

Sessão solene celebra nesta quinta-feira, a partir das 19h, os 86 anos da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André). A homenagem, de autoria do vereador Lucas Zacarias (PL), estava inicialmente marcada para 21 de março, mas acabou adiada devido a uma pane elétrica no prédio da Câmara, segundo informou a assessoria do Legislativo andreense.

Mãe de trans

Os desafios enfrentados por mães de filhos trans serão o tema de evento na Fundação Florestan Fernandes nesta quarta-feira, às 19h, na sede da autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema. O encontro, aberto a todos os interessados, terá a participação da escritora e dramaturga Adélia Nicolete, autora do livro “Manto da Transição: Narrativas Escritas e Bordadas por uma Mãe de Trans”. O evento abre a programação relativa ao Mês do Orgulho LGBTQIA+ preparada pelo Executivo diademense.