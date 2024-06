Em meio a rumores de romance, Maiara e Hugo agitam web ao posarem coladinhos

Tá rolando? Maiara e Hugo estão chamando a atenção dos internautas após posarem coladinhos na quarta edição do leilão do Instituto Projeto Neymar Jr.. Isso porque os cantores sertanejos estão em meio a rumores de um suposto romance.

O evento aconteceu no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e rolou na noite da última segunda-feira, dia 3. Com presença de um timaço de famosos, o leilão arrematou um milhão e quinhentos mil reais com os shows das duplas Maiara & Maraisa e Hugo & Guilherme.

No palco, ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., Hugo beijou a mão de Maiara. Recentemente, os dois também colocaram ainda mais lenha na fogueira dos rumores quando a dupla de Maraisa postou uma foto com o sertanejo e escreveu:

O que também não entendo? em determinados momentos da minha vida Deus se faz presente e quebranta meu coração, minha alma, meu corpo? e me faz entender que eu sou só a elegida pra cumprir o seu maior papel que é levar amor?. Mais uma noite feliz ao lado dos meus?, declarou em meio a emojis de coração.

Vale notar que Maiara está solteira desde outubro de 2023, quando chegou ao fim seu namoro de três meses com o também canto