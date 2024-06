Ticiane Pinheiro revela se Rafa Justus dançará valsa com Cesar Tralli

Os preparativos para a festa de 15 anos de Rafa Justus estão a todo vapor! Fruto da antiga relação de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafa Justus vai completar 15 anos de idade no dia 21 de julho de 2024 e está utilizando das redes sociais para compartilhar os preparativos para o baile de debutante. Porém, além dela, o restante da família também tem falado bastante sobre o evento.

Nesta terça-feira, dia 4, Ticiane abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e acabou sendo questionada se a filha dançará valsa com o padrasto Cesar Tralli. A internauta ainda quis saber se a artista e Manuella, sua filha com o jornalista da TV Globo, terão alguma participação especial na festa. De forma simples, a apresentadora respondeu:

Cesar sim... Manu e eu vamos apenas assistir esse momento lindo.

Em outro momento, a famosa também revelou se está ansiosa para a chegada da data:

Sim e não... Gosto da preparação... Quero que demore a chegar... Mas também quero ver tudo pronto e ela realizada. Uma mistura de emoções!!!