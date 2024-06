Charge - 4 de junho de 2024

A decisão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) de diminuir o orçamento da saúde de São Caetano em 13,6% para o exercício de 2024, quando comparado aos valores gastos na área no ano anterior, repercutiu na política local, já que a decisão resultou em reclamações por demora no atendimento, conforme episódios revelados por recentes reportagens do Diário.

A principal queixa dos usuários é sobre o tempo de espera por consultas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santa Paula e no Hospital Municipal Albert Sabin. Obras no local fizeram a administração a improvisar o atendimento em caminhão-baú. Reportagem publicada no domingo mostra que Auricchio reservou R$ 470 milhões para investir em saúde até dezembro. No ano anterior, São Caetano aplicou R$ 544 milhões no setor.